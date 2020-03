Samanta Togni: marito, instagram, età, chi è?

Di Marco Salaris domenica 1 marzo 2020

Vita privata, gossip e curiosità su Samanta Togni

Samanta Togni è nata a Terni (Umbria) il 21 aprile 1981. E' del segno del toro. Ha 38 anni, nel 2020 ne compirà 39. E' alta 1 metro e 70 centimetri. E' figlia d'arte giacché i suoi genitori Sandro Togni e Loredana Camilli sono anch'essi ballerini.

E' una ballerina, un'insegnante ed è dal 2005 un personaggio di fama nel mondo della televisione. Già in età adolescenziale (13 anni) ha intrapreso la strada del ballo partecipando al Blackpool Dance festival arrivando alla finale del concorso. Così come diventò finalista del Campionato Italiano Classe Internazionale.

Innumerevoli i primi posti collezionati: dall'Emassey Ball di Los Angeles, al National e all'Imperial Championship a Londra, al Roma Open e all'Estoril in Portogallo. Ottimi posizionamenti anche all'Australian Open e al Bratislava International Open. Continuano le soddisfazioni, la ballerina infatti mette in cassaforte anche la finale al Raising Star UK. Samanta sogna in grande e per maturare la sua formazione decide di trasferirsi negli stati uniti dove conquista il Miami Open Under 21.

Nel 2005 arriva la notorietà in tv, Samanta Togni infatti torna in Italia per partecipare alla prima edizione di Ballando con le stelle. In quella stagione affiancherà Fabrizio Frizzi (allora concorrente) diventando sua maestra. Riesce ad agguantare un ottimo quinto posto. Nelle successive otto edizioni alla quale ha partecipato, una menzione speciale per il 2016, anno in cui vince il programma di Rai 1 in coppia con l'attore Iago Garcia. Da poco tempo ha annunciato l'abbandono del programma condotto da Milly Carlucci, attualmente è inviata per la trasmissione Rai Buongiorno Benessere condotta da Vira Carbone il sabato mattina.

Sentimentalmente è stata legata a Mirko Trappetti nel 2001, dalla quale ha avuto Edoardo suo figlio. Nel 2010 Samanta ha avuto una liason con Stefano Bettarini che ha avuto come suo allievo nella quinta edizione di Ballando, nel 2010. Successivamente arrivò il personal trainer Daniele Mai. Nel 2011, arrivò lo scrittore e produttore Nicola Paparusso. Ha avuto anche una storia con il calciatore Cristian Panucci, la storia è però naufragata l'anno scorso.

Il suo attuale compagno nonché marito dal 15 febbraio 2020 è il chirurgo Mario Russo, la proposta di matrimonio è arrivata nell'ottobre 2019.

Ha un profilo Instagram (@samantatogni) che conta 186.000 followers dove condivide molte foto in compagnia del suo uomo e degli amici.