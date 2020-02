Gabriele Grieco, chi è il fratello di Amedeo di Pio e Amedeo

Di Ivan Buratti sabato 29 febbraio 2020

Tutto quello che c'è da sapere su Gabriele Grieco, fratello di Amedeo Grieco del duo comico Pio e Amedeo

Chi è Gabriele Grieco? Si tratta del fratello di Amedeo Grieco del duo Pio e Amedeo. Conosciamolo meglio. Complice della gag organizzata dai comici per Mario Balotelli, in onda in tv nella cornice di C'è posta per te, Gabriele Grieco è il fratello minore del comico pugliese, divenuto noto a Le Iene e poi protagonista di Emigratis, sempre su Italia 1.

A differenza del fratello, Gabriele vive una vita lontana dai riflettori della televisione e dello spettacolo. Le informazioni disponibili online su di lui sono poche. I suoi account social sono privati e blindatissimi (ecco il profilo Instagram, qui il link), ma qualche dato si riesce ad estrapolare comunque. Gabriele è nato nel 1995 e quest'anno compierà 25 anni. Appassionato di calcio, tifa per la squadra della sua città natale, il Foggia. Nella biografia del suo account Instagram non mancano i colori del suo team del cuore, che milita in Serie D. Gabriele Grieco è fidanzato, impegnato sentimentalmente con Giorgia.

Ha anche un profilo Twitter, che tuttavia non usa dal 2015.