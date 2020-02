Lara Wechsler: Higuain, Instagram, altezza, età, Torino

Di Fabio Morasca sabato 29 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Lara Wechsler.

Lara Wechsler è una modella argentina nata nel 1990, nota per essere la fidanzata di Gonzalo Higuain, calciatore argentino attualmente in forza alla Juventus. Gonzalo Higuain e la sua compagna Lara, nel 2018, sono diventati genitori, per la prima volta, di una bambina a cui è stato dato il nome di Alma.

Lara Wechsler è una modella molto conosciuta in Sudamerica nonostante conduca una vita molto riservata anche per quanto riguarda l'attività sui social network. Ha lavorato come designer di lingerie e come modella per una serie di spot pubblicitari, ha studiato recitazione e ha partecipato ad una puntata del programma televisivo, Extreme Makeover.

Gonzalo Higuain e Lara Wechsler si sono conosciuti durante gli anni che il calciatore argentino ha trascorso in Spagna, con il Real Madrid.

La prima immagine di Gonzalo Higuain e di Lara Wechsler insieme fu pubblicata nel 2016 da Napoli Magazine, negli spogliatoi dello Stadio San Paolo, al termine della partita Napoli-Chievo.

Higuain ha parlato pubblicamente della sua compagna in pochissime occasioni. Durante il 2018, anno complicato per il calciatore argentino che meditò addirittura un ritiro dal calcio giocato, Higuain rilasciò queste dichiarazioni a Tyc Sports: "Adesso va tutto meglio e questo è ciò che conta. E poi la mia compagna Lara mi regalerà presto la piccola Alma. E' vero che diventare papà ti fa cambiare".

Durante un post-partita andato in onda su Mediaset Premium, invece, Gonzalo Higuain ebbe un lapsus e definì Lara Wechsler sua moglie anche se i due non sono ancora sposati: "Ringrazio mia moglie per aver sopportato e supportato in questi quindici giorni. No, no, state buoni! Come si dice da voi in Italia, è la mia fidanzata. In Argentina, diciamo "mia moglie" perché presto diventerò papà e sono molto felice".