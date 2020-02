Amedeo Grieco; moglie, figli, vita privata

Di Claudia Cabrini sabato 29 febbraio 2020

Tutto ciò che dovreste sapere su Amedeo Grieco, del duo comico Pio e Amedeo

Nato a Foggia il 20 agosto del 1983, è quindi del segno zodiacale del Leone, Amedeo Grieco è un attore e comico italiano, niente meno che il più conosciuto Amedeo del duo Pio e Amedeo. Se già molto sappiamo di lui e della sua carriera, ecco allora qualche curiosità aggiuntiva anche sulla sua vita privata.

Appassionato di tatuaggi, Amedeo Grieco ne ha diversi sul corpo. In particolar modo ne ha uno, però, che tutti conosciamo e del quale lui stesso sembra andare molto orgoglioso. Stiamo parlando della scritta Proud to be FG, che sembrerebbe inoltre avere più significati.

Come scritto poco sopra, infatti, Grieco è originario di Foggia, ed è sempre andato molto orgoglioso delle sue origini. Foggia inoltre è una città alla quale continua ad esser molto legato, ma è anche una squadra calcistica della quale è un tifoso sfegatato. Proprio da qui deriverebbe il suo tatuaggio, che starebbe a racchiudere tutti i legami che Amedeo sente nei confronti della sua terra, la Puglia, e in particolar modo della sua città.

Vero, però, che F e G siano anche le iniziali di suo figlio Federico, Federico Grieco per l'appunto. Un gioco 'di parole' non da poco, che potrebbe quindi racchiudere nel suo tatuaggio sul petto un ulteriore significato; un richiamo alla sua famiglia e ovviamente al suo pargoletto.

E a proposito di famiglia e figli, come non citare la donna che da tempo sta al suo fianco? Amedeo Grieco è sposato con Maria Finizio, dalla quale non ha avuto soltanto Federico ma anche Alice, venuta al mondo nel 2018. La coppia è molto affiatata, Amedeo è legatissimo alla sua famiglia e ai figli, con i quali passa tutto il suo tempo libero. Amedeo e Maria, inoltre, sono anche molto legati ai colleghi e amici Pio D'Antini e Cristina Garofalo. Non mancano tra loro le uscite a quattro.