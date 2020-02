Marco Bacini: età, Instagram, chi è?

Di Massimo Galanto sabato 29 febbraio 2020

Vita privata, gossip e curiosità su Marco Bacini

Marco Bacini è diventato 'famoso' da quando si è fidanzato con Federica Panicucci, la conduttrice di Mattino Cinque, in passato sposata con il dj Marco Fargetta. La loro storia d'amore è iniziata dopo il divorzio di lei annunciato nel 2015.

Nato a Milano il 22 novembre 1976, Bacini è un imprenditore che gestisce l'azienda MB Management. È suo il marchio di moda Rude is cool, che conta numerosi negozi in giro per il mondo. Ha collaborato con vari personaggi dello spettacolo, tra cui anche l'influencer Chiara Ferragni. Insieme alla Panicucci ha lanciato il brand di t-shirt Let’s Bubble.

Imprenditore nel campo dello spettacolo, ma anche nella comunicazione e della moda, Bacini è docente di comunicazione digitale per la School of Management dell’Università LUM di Milano.

Su Instagram ha un account verificato (marcobacini) seguito da quasi 100 mila utenti. Tra le sue passioni (raccontate anche sui social con alcune fotografie) quella per le auto di lusso e per i viaggi, da Miami alle Bahamas, dalle Maldive a Mykonos.

Insieme alla Panicucci, Bacini ha partecipato al programma tv Verissimo, dove la coppia è stata intervistato da Silvia Toffanin, per la prima volta a dicembre 2019. I due non escludono di convolare a nozze nel prossimo futuro.