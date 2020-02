Cesare Buonamici: età, olio, occhio, marito

Di Marcello Filograsso sabato 29 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Cesare Buonamici

Storico volto del Tg5 - è presente sin dagli esordi, nel 1992 - conosciamo meglio la giornalista televisiva Cesara Buonamici.

Nata a Fiesole, in provincia di Firenze, il 2 gennaio del 1957, Cesara Buonamici è figlia del nobile fiorentino Cesare Buonamici e inizia il suo percorso televisivo in Tele Libera Firenze, emittente del capoluogo toscano, dove conduce il talk show Quattro chiacchiere con Cesara e alcuni quiz. A proposito di questi ultimi, avrebbe rivendicato la maternità del gioco dei fagioli nel vaso presente in Pronto, Raffaella?.

La sua carriera prosegue in Mediaset, dapprima a Studio Aperto, poi inaugurando nel 1992 il Tg5. Fino al 2000 ha condotto l'edizione in coppia con Emilio Carelli, poi passato a dirigere Sky Tg24 e ora parlamentare del Movimento 5 Stelle. Attualmente conduce l'edizione delle 20 del telegiornale della rete ammiraglia Mediaset.

Per quanto riguarda la vita privata, la 63enne giornalista è sposata con il medico israeliano Joshua Kalman. La coppia non ha figli. Non tutti però forse sanno che la Buonamici è anche titolare di una azienda di olio con la madre Rosa e il fratello Cesare proprio a Fiesole.

Nel 2006 ha destato preoccupazione nei telespettatori il suo occhio semichiuso, imputabile alla nevralgia del trigemino dalla quale è afflitta, una sindrome cronica che provoca dolori a mascella, mandibole, guance e occhi. Per fortuna con alcuni analgesici si riesce ad alleviare il dolore.