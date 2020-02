Fabio Riveruzzi: lavoro, fidanzata, chi è?

Di Marco Salaris sabato 29 febbraio 2020

Vita privata, gossip e curiosità su Fabio Riveruzzi

Fabio Riveruzzi vive a Roma. E' nato alla fine di marzo.

Ha studiato al Liceo Classico Tacito di Terni, successivamente all'Università degli studi di Roma 'La sapienza'. Ha seguito un master di economia alla CUOA Business School di Altavilla Vicentina. Ha una qualifica di Training in E-Commerce and On line.

Sul suo profilo Linkedin si leggono le sue attività attuali come quella di Digital Music Marketing, Senior Content Editor per l'app e il sito di Tim Music.

Ha collaborato con la Fondazione Umberto Veronesi dal febbraio al dicembre 2015 e ancora tra il settembre e ottobre 2013, consulente per la musica digital service nel gruppo Warner Music da febbraio a marzo 2014. E' stato 'Head of Digital Division' per la Universal Music, casa discografica nella quale ha lavorato per 10 anni e 8 mesi.

E' legato sentimentalmente alla giornalista e conduttrice di Quarto Grado Alessandra Viero. I due sono diventati genitori il 25 marzo 2017, giorno in cui è nato Roberto Leone. Sul profilo Instagram di Fabio Riveruzzi (@aorfab) compare una foto nella quale la coppia si ritrova al roseto comunale di Roma a due anni di distanza dalla loro prima visita a delle romantiche rose inglesi.