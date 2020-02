Giuliano Peparini: età, altezza, carriera, vita privata

28 febbraio 2020

Vita privata e carriera di Giuliano Peparini

Giuliano Peparini, chi è? Conosciamo meglio la vita dell'artista italiano, nel cast del Serale di Amici 19.

Nato a Roma il 3 gennaio 1973, sotto il segno del Capricorno, Giuliano Peparini compierà quest'anno 47 anni. Alto un metro e settata centimetri, intraprende gli studi di danza presto, proprio nella sua città natale, tra non poche difficoltà di accettazione dalla comunità del quartiere, che in un'intervista a Chi ha definito un "Far West". Così decide di lasciare l'Italia, anche dopo essere stato respinto alla scuola del Teatro dell'Opera di Roma perché non fisicamente pronto:



Ero il punchball della situazione. Le prendevo. Sempre, sistematicamente. E ne ho prese tante. Per me lasciare l’Italia è stato il modo di tornare a respirare. Ballare era davvero tabù, se facevi il balletto eri proprio una femmina. Finché ho potuto, l’ho tenuto nascosto.

A 16 anni, alla fine degli anni '80, entra all'American Ballet Theatre di New York, dove si perfeziona anche nell'arte del musical. Un anno dopo torna in Italia e interpreta Marc nella prima edizione della versione nostrana di A Chorus Line, con la Compagnia della Rancia. Nel 1997 diventa il primo ballerino del Ballet National di Marsiglia, mentre a Parigi affina le sue doti di attore alla Scuola internazionale di teatro Jacques Lecoq. Sempre a Marsiglia, all'Opéra municipal, mette in scena la sua prima coreografia nel 1998, a cui seguono esperienze al San Pietroburgo e a Las. Con il direttore teatrale e regista Franco Dragone gira i continenti, sperimentando spettacoli particolari, come quello acquatico permanente a Macao.

Dieci gli spettacoli teatrali a cui ha lavorato (tra cui anche il celebre Romeo e Giuletta - Ama e cambia il mondo e Lo schiaccianoci), alternandoli alla carriera televisiva: dal 2013, infatti, è nel cast di Amici di Maria De Filippi come direttore artistico, diventando famoso per i suoi "quadri", coreografie complesse con cui porta in scena temi sociali con effetti speciali e scenografie quasi teatrali. Nel 2016 ricopre la stessa mansione anche nel programma House Party e coordina le coreografie del videoclip di Vivere a colori di Alessandra Amoroso, mentre nel 2019 è giudice ad Amici Celebrities.

Giuliano Peparini ha una sorella maggiore, Veronica, anche lei coreografa e ballerina stimata nel cast di Amici di Maria De Filippi.