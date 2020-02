Gabry Ponte: chi è, carriera, fidanzata, vita privata

Di Claudia Cabrini venerdì 28 febbraio 2020

Tutto ciò che dovreste sapere su Gabry Ponte

Sui ritmi più o meno veloci delle sue canzoni abbiamo ballato tutti almeno una volta nella vita. Lui è Gabry Ponte, ed è impossibile che non lo abbiate mai sentito per lo meno nominare. Vera icona main stream della musica dance italiana, divenuto famoso negli anni che furono grazie al successo riscontrato con la sua band, gli Eiffel 65, Gabry Ponte è uno dei cantanti e dj più famosi di sempre.

Nato a Torino il 20 aprile 1973, Gabry Ponte è un Ariete. Inizia a far successo sul finire degli anni '90 grazie ai già sopracitati Eiffel 65, ed è in particolar modo il 1999 l'anno boom per il trio. Proprio nel '99 infatti esce la famosissima Blue - Da ba dee, capace di scalare negli anni le classifiche di niente meno che 24 paesi diversi, conquistando il primo posto e permettendo agli Eiffel 65 una nomination ai Grammy come miglior artisti dance dell'anno.

Se molto sappiamo dei suoi successi più recenti, più famoso dei quali Geordie - vero debutto da solista nella musica dance per Ponte, che proprio nel 2002 inizierà a produrre contenuti da solo e non più in gruppo - di certo pochissimo sappiamo sulla sua vita privata. In molti si chiedono non soltanto se il bel deejay sia single, ma addirittura se sia sposato. Non ci è dato saperlo per il momento, nonostante voci di corridoio vorrebbero che Ponte sia impegnato da tempo.

Quel che è certo, è che Gabry Ponte è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, e che anche per questo non ha mai voluto pubblicamente parlarne con nessuno. Tra i suoi più recenti successi, ricordiamo Che ne sanno i 2000. La sua fama continua a crescere, le sue canzoni continuano ad essere ascoltate da grandi e piccini, e insieme a lui cresce anche il suo profilo ufficiale Instagram, che ad oggi vanta oltre 250mila followers.