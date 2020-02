Uomini e donne, Trono over: anticipazioni venerdì 28 febbraio 2020

Di Ivan Buratti venerdì 28 febbraio 2020

Uomini e donne, puntata di venerdì 28 febbraio 2020: le anticipazioni. Che cosa accadrà? Torna il Trono Over

Uomini e donne, Trono over: che cosa accadrà nella puntata di oggi, venerdì 28 febbraio 2020? Tornano le avventure di dame e cavalieri del dating show di Maria De Filippi, che appassionano il pubblico di Canale 5, dal lunedì al venerdì, dalle 14.45 alle 16.15. Ecco tutte le anticipazioni.

Nella puntata di oggi, i cavalieri (i partecipanti del parterre maschile) sfileranno lungo la passerella, sottoponendosi al giudizio delle dame. Il tema della sfida? "Bello e invincibile". Aspettiamoci quindi discussioni e polemiche tra i concorrenti della sfilata e le donne, che con le loro fiammanti palette decreteranno il vincitore del défilé. Ad alimentare la rissa ci penserà Tina Cipollari, la vamp opinionista della trasmissione, che avrà occasione per scontrarsi con Marcello. Che voto gli riserverà? Probabilmente un sonoro 1. La sua Annamaria lo difenderà? "Non sono mai stato bello, forse interessante per il mio modo di essere", dirà Marcello nel video che precede la sua sfilata.

Tra gli uomini che sfileranno, inoltre, ci saranno: Samuel, Jean Pierre, Fabio (che riceverà un 10 da Veronica), Marco, Massimiliano, Armando, Erik ("Fai molta più figura svestito che vestito, devo dire la verità", commenterà Tina). Nel video dell'anteprima, pubblicata sul portale di WittyTv, si vede inoltre Roberta con gli occhi lucidi. Chi l'avrà fatta piangere? Basterà vedere la puntata per conoscere tutti i dettagli.