Tommaso Paradiso: papà, età, fidanzata, chi è

Di Marcello Filograsso venerdì 28 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Tommaso Paradiso.

Cantante, compositore e musicista tra più in voga negli ultimi anni, conosciamo meglio Tommaso Paradiso.

Nato a Roma il 25 giugno del 1983 - ha quindi 37 anni - si è diplomato al liceo classico e si è laureato in Filosofia. A fargli venire in mente di diventare il cantante stando alle sue dichiarazioni sarebbero state le canzoni degli Oasis.

La sua carriera da musicista inizia quindi nel 2009 quando decide di fondare il gruppo Thegiornalisti con Marco Primavera e Marco Antonio "Rissa" Musella, inanellando un successo dietro l'altro, da Completamente a Riccione. Intanto si lancia in collaborazioni in solitaria con Elisa, come in Da sola in the night o La luna e la gatta con Takagi e Ketra, Calcutta e Jovanotti.

Il 17 settembre 2019 invece annuncia la fine della sua esperienza con i Thegiornalisti, iniziando la carriera da solista con il singolo Non avere paura. Nel febbraio 2020 partecipa invece come giudice al talent show Amici, condotto da Maria De Filippi.

Per quanto riguarda la sua situazione sentimentale, Tommaso Paradiso è fidanzato con Carolina Sansoni. Non è ancora papà, ma desidera mettere su al più presto una famiglia.

Foto: account Instagram Tommaso Paradiso