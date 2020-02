GF VIP, Francesca Cipriani attacca Valeria Marini: "Non è amica delle donne. Ecco cosa mi ha fatto"

Valeria Marini e Francesca Cipriani non si sono mai amate. Le due "showgirl" hanno litigato, poi si sono riappacificate, poi hanno litigato di nuovo e si sono riappacificate ancora. Tutto davanti alle telecamere di programmi televisivi e reality. Ora, però, i rapporti tra le due sarebbero nuovamente tesi. La Cipriani a Pomeriggio 5 ha raccontato un nuovo aneddoto:

"Antonella Elia avrà sbagliato perché le mani non si alzano, assolutamente. Però Valeria non è così amica delle donne. Vi devo raccontare una cosa che è successa a me personalmente un mese fa. Eravamo a un evento a Napoli, entrambe eravamo ospiti, e lei non è scesa dalla macchina fino a quando non me ne sono andata via. Non ha voluto fare le foto con me, l'ha detto a tutti quanti. Quando è scesa dalla macchina, perché io me ne stavo andando via, neanche mi ha salutata. Ci sono rimasta male. A me dispiace tanto perché a L'Isola ci eravamo riappacificate. Forse la pace che avevamo fatto in tv non era veritiera. Io non le ho fatto nulla. Per me Valeria è sempre stata il mio idolo".