Giorgio Manetti contro Gemma Galgani: "Cerca l'amore da 10 anni, a Uomini e Donne finge"

Di Giulio Pasqui giovedì 27 febbraio 2020

L'ex gabbiano attacca la dama di Torino: "A Uomini e Donne finge". Ecco il suo pensiero.

Un tempo era amore, ora? Giorgio Manetti e Gemma Galgani hanno preso strade diverse. Lei è ancora a Uomini e Donne, dopo dieci anni. Lui ha deciso di sfilarsi e si è buttato nel mondo dell'imprenditoria. Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, il gabbiano toscano non ci è andato tenero nei confronti della damma di Torino, sua ex fiamma:

"Io sono felice con la mia compagna, invece Gemma è ancora lì, da dieci anni, a cercare l’amore. Ormai nessuno le crede più. È difficile pensare che una persona che sia a Uomini e Donne da tanto tempo possa ancora dire: ‘Sto cercando l’amore’. Ma – dico io – ti conosce tutta Italia, non c’è bisogno di stare lì se cerchi davvero l’amore".

Insomma, secondo Giorgio, Gemma Galgani non sta veramente cercando l'amore. Questa la sua opinione: "Penso che ci voglia un po’ di coerenza, sia da parte di Gemma sia di altre persone che stanno lì in cerca del personaggio. Se non hai le qualità è inutile stare in tv a raccontare storie varie. La gente non è stupida (...) Io a un certo punto ho sentito il bisogno di dire basta, non ero più a mio agio. Non riuscivo più a esprimermi, a farmi capire, non soltanto dal pubblico in studio. Anche il pubblico a casa percepiva cose di me che non erano vere. Allora ho scelto di camminare per la mia strada, con le mie gambe, lontano dalle telecamere".