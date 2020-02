Uomini e Donne, Massimiliano e Valentina: pace fatta dopo un'uscita infelice di lui

Massimiliano e Valentina al centro dello studio.

"Continuiamo ad andare avanti con questa conoscenza. Abbiamo litigato perché penso di avere un comportamento molto corretto... a parole ho fatto un mezzo passo indietro, lei si è arrabbiata... E abbiamo iniziato un braccio di ferro"

L'uomo spiega che sono state tre settimane intense, la vuole conoscere: "Ci siamo visti molto, tanto. Ci sono cose positive e delle differenze"

"Tu vorresti molto dialogo ma se delle piccole cose adesso non mi piacciono, non mi focalizzo su questo. Cerco di andare avanti e fare finta di nulla per andare avanti nella conoscenza"