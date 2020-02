Uomini e Donne, Marcello: "Con Anna Maria ho trovato la donna che volevo"

Di Alberto Graziola mercoledì 26 febbraio 2020

Uomini e Donne, Anna Maria e Marcello iniziano una frequentazione

Tre sedute per Marcello.

Simonetta è uscita con Marcello, come raccontato da una clip della puntata precedente. Nessuna esclusiva per loro e l'uomo incontra Melania (39 anni) e Anna Maria (50 anni). "Con Anna uscirei" aveva anche confessato.

Nella puntata di oggi entrano le due signore per Marcello. Bacio a stampo sulle labbra di Anna Maria.

Simonetta inizia: "Non sono nemmeno arrabbiata ma delusa in una maniera incredibile. Per il discorso delle spiegazioni che non ci sono state... "Volevano fermarsi, le ho fatte fermare..." Gli ho detto "Sai che non hai vent'anni e che se le fermi è perché le vuoi conoscere"

"Con Anna Maria ho trovato la donna che volevo" spiega Marcello. "Sono sempre uscito in forma seria con tutte le donne con cui sono andato a cena. Ieri sera sono uscito con Anna Maria e per la prima volta mi sono sentito apprezzato. C'è stato più di un bacio"

Tina interviene ironizzando sul colpo di fulmine improvviso tra i due.

Anna Maria prende la parola: "Io ho ballato nella mia tranquillità con lui, da lì in poi lui è stato molto carino, molto presente... tutto quello che un uomo deve fare per corteggiare una donna"

Simonetta sottolinea di quando Marcello si faceva sentire, della sua intenzione di uscire insieme e questo lascia interdetti i presenti in studio. Tutto questo prima di una discussione tra loro e dell'arrivo di Anna Maria.

"Non voglio conoscere altre donne, mi voglio concentrare su Anna Maria" assicura Marcello.

E' la donna a prendere la parola: