Elisa De Panicis la spara grossa sul Coronavirus: "Il sud vince sul nord"

Di Giulio Pasqui mercoledì 26 febbraio 2020

L'influencer del Grande Fratello Vip "scherza" sul CoronaVirus. La reazione delle persone.

Prima una provocazione in cui annunciava di andare a "cercare il Coronavirus". Poi un'altra ancora. "Tante persone inizieranno a scrivermi delle cose super cattivissime (ride, ndr). Però per una volta il sud ha vinto contro il nord". L'influencer Elisa De Panicis ha deciso di spararla grossa sul virus cinese che sta mettendo in allarme tutta Italia, con il nord particolarmente colpito, da Padova alle province lombarde, con migliaia di cittadini di quarantena e il numero di morti che sale a 12.

L'influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rincarato la dose con un video pubblicato su Instagram: "Odiamo quelli del nord e non possono scendere. Per una votla tutti i milanesi, lombardi, veneti hanno bisogno di andare al Sud e non possono: questa è la cosa più bella di Coronavirus". Ovviamente le critiche non si sono fatte attendere. "Questo video che dovrebbe essere rimosso immediatamente perché fa male alla vita, resterà lì con la morte nel cuore e... un sorriso al quale diresti MA CHE CA..O RIDI-DICI (...) Bisognerebbe segnalarla in massa Anzi va segnalata", ha scritto sui social il giornalista Gabriele Parpiglia.

Anche gli altri commenti non sono stati così teneri nei suoi confronti:

“E questa? L'ignoranza? L'educazione e il rispetto dove lo ha lasciato?”, “Al posto che ridere come una ritardata, spera che il coronavirus non lo prenda il padre. Non c’è molto da ridire”, si legge in rete, “Queste sarebbero influencer? Non fatevi influenzare da sta gallina ragazze mie”, “Ma chi è sta co...ona patentata?”, “Questa sta rovinata! Io sono scioccata! Questa in testa che tiene? Mah! Non pensa a tutte quelle persone morte? Io non ho parole!”.

Chiederà scusa?