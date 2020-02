Coronavirus, Carolyn Smith con mascherina: "Non ho scelta"

Di Marcello Filograsso mercoledì 26 febbraio 2020

La giudice di Ballando con le Stelle: "Devo farlo, sono una paziente oncologica".

Sta facendo il giro dei social e del web in generale un selfie che si è scattata la giudice di Ballando con le Stelle, Carolyn Smith, in un supermercato di Padova, zona abbastanza vicina al focolare che si è registrato in Veneto per il coronavirus, precisamente nel Comune di Vo'.

Davanti alle reazioni dei follower, la Smith ha precisato:



“Io non ho scelta. Sono una paziente oncologica, il mio sistema immunitario è basso. Devo proteggermi come posso con quello che ho. Sto sorridendo dietro la maschera".

La giudice del programma condotto da Milly Carlucci è infatti nuovamente alle prese con un tumore, dopo un primo avuto qualche anno fa. Addirittura nel novembre 2019 aveva dovuto precisare le sue condizioni di salute, dopo alcune fake news che la davano "per spacciata" (parole sue) e con la minaccia di portare in tribunale chi aveva messo in giro quelle voci.

Foto: account Instagram Carolyn Smith