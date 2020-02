Grande Fratello Vip, Aruta: "Il Benevento è primo, ha 20 punti sulla seconda". Provvedimento in arrivo?

Di Massimo Falcioni martedì 25 febbraio 2020

Sossio Aruta, appena entrato al Gf Vip, ha diramato informazioni esterne svelando la classifica di Serie B: "Il Benevento va in A, ha venti punti sulla seconda". Provvedimenti disciplinari in arrivo

Subito una gaffe per Sossio Aruta. Entrato nella casa del Grande Fratello Vip lunedì sera, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha svelato la classifica di Serie B agli altri inquilini.

Attorno alle quattro di notte, mentre si trovava al tavolo assieme a Fabio Testi, Antonio Zequila e Andrea Denver, Aruta ha raccontato la sua esperienza da calciatore e l’esperienza col Cervia a Campioni, nella stagione 2004-2005.

L’unica categoria che mancherebbe al giocatore, ormai quasi 50enne, sarebbe la massima serie e il sogno sarebbe quello di essere tesserato per poter scendere in campo anche solo un minuto, in modo da chiudere il cerchio.

Ecco allora il riferimento al Benevento, con cui giocò già nel 1997 e nel 2002. La squadra di Filippo Inzaghi attualmente è primissima e Aruta non ha esitato a svelare i dettagli ai presenti: “Ma ci va in Serie A, perché sta a venti punti sulla seconda…”

Testi a quel punto gli ha chiesto informazioni sul Milan, ma Aruta si è frenato: “Noooooo”. A comprendere i rischi che stava correndo è stato invece Denver, che ha pronosticato una immediata chiamata in confessionale della new entry da parte della produzione.

Pochi giorni fa un episodio simile era accaduto con Asia Valente, che aveva svelato in casa la lite tra Morgan e Bugo avvenuta a Sanremo.

Nonostante la natura del Gf sia profondamente mutata nel tempo, nel reality vige comunque ancora la regola – valida soprattutto per chi subentra in un secondo momento – di non rivelare fatti accaduti all’esterno. Da capire pertanto se Aruta subirà provvedimenti.