Grande Fratello Vip 4, Asia Valente porta il caso Bugo-Morgan nella Casa: provvedimento disciplinare in arrivo?

Di Fabio Morasca giovedì 20 febbraio 2020

Asia Valente ha rivelato, all'interno della Casa, fatti avvenuti all'esterno, cosa vietata dal regolamento.

La social influencer Asia Valente, entrata nella casa del Grande Fratello Vip 4, durante la puntata serale andata in onda su Canale 5 lunedì scorso (insieme a Teresanna Pugliese e Sara Soldati come nuove aspiranti concorrenti di quest'edizione) rischia di ricevere un provvedimento disciplinare.

Nonostante, da tante edizioni ormai, gli input esterni, all'interno della Casa, non mancano mai, considerando che tanti concorrenti vengono prontamente informati su tutto ciò che avviene nel "mondo reale" e che li riguarda strettamente, nel GF vige comunque una regola valida soprattutto per gli "ospiti" o per chi entra nella Casa in un secondo momento ossia quella di non rivelare fatti accaduti all'esterno.

Nella terza edizione, come ricordiamo, Giulia Salemi ricevette un provvedimento disciplinare a causa di alcune confidenze che si scambiò con la madre Fariba in lingua farsi riguardanti le critiche ricevute per la sua relazione con Francesco Monte. Nonostante la Salemi non avesse colpe, il GF le riservò una punizione.

In poche parole, è il GF a decidere, ormai, quali fatti veicolare all'interno della Casa e quali no.

Asia Valente ha infranto la medesima regola e, quindi, potrebbe ricevere un provvedimento disciplinare. La 23enne beneventana, però, potrebbe anche essere "graziata" poiché il fatto che la social influencer ha deciso di rivelare non riguarda strettamente le dinamiche scatenatesi all'interno della Casa.

La Valente, infatti, ha deciso di informare gli inquilini della Casa riguardo il famoso caso Bugo-Morgan che sta tenendo banco da settimane:

Ragazzi, a Sanremo è successo un casino assurdo. Praticamente c’era Malgioglio, no Morgan, scusate… Doveva cantare con un tipo sconosciuto. Morgan è entrato sul palco cantando parole che vanno contro di quello e quello ha lasciato il palco.

Come riporta il sito Trendit, la regia ha subito staccato l'inquadratura e, poco dopo, Asia Valente è stata chiamata in confessionale, probabilmente, solo per una ramanzina e niente più.