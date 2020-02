Grande Fratello Vip 2020, Clizia Incorvaia a Paolo Ciavarro: "Il mio cuore ha ripreso a battere grazie a te"

Di Alberto Graziola martedì 25 febbraio 2020

Messaggio d'amore di Clizia Incorvaia a Paolo Ciavarro

Squalificata dal Grande Fratello Vip 2020, Clizia Incorvaia è entrata in studio. Pentita per le frasi pronunciate, la ragazza si è ancora giustificata per la causa del suo allontanamento dal programma:

"Io, a onor del vero, devo essere onesta, se non mi aveste cacciato, sarei venuta io stessa qua. Non sarei rimasta lì dentro... Mi vergogno molto, sono state reminiscenze del passato, una roba involutiva. Non hai cercato di dire parolacce, di trovare una nuova pagina di felicità..."

Alfonso Signorini le mostra il tweet di Rita Dalla Chiesa:

"Leggo di Clizia al Gfvip. E' giovane mi piace ma non può dimenticare quanto i pentiti siano stati importanti per la giustizia..." inizia il commento della conduttrice.

In collegamento con la casa, Clizia parla a Paolo Ciavarro:

"Ho accettato le tue birrette a Fregene"

"Spero siano il prima possibile..." risponde lui.

"L'epilogo è strano ma in realtà io ho vinto grazie a te, il mio cuore ha ripreso a battere grazie a te..." continua lei.

Poi a Denver: