Grande Fratello Vip 2020, Patrick e la sorpresa con un disegno del figlio Leone: "Mi manchi da pazzi!"

"Mi ricordo tutto, ero entrato dopo un paio di mesi e dopo un mese ho notato che provavo qualcosa per lei. Fortunatamente poi, pian piano, ho capito di essere corrisposto..."

Così Patrick racconta della sua liason all'interno della casa del Grande Fratello 12 con Martina. I due poi si sono frequentati dopo il reality show e hanno iniziato una storia, diventando anche genitori. Si sono lasciati e lui, ogni due o tre giorni, va a Torino dalla sua ex compagna a trovare il bimbo.

Chiamato nella stanza super led, a Patrick viene mostrato un video con la sua esperienza nel programma:

"Il Grande Fratello mi ha portato una famiglia, la paternità...Come papà sono veramente un bravo papà... Si chiama Leone, mi somiglia molto ma è meno monellaccio di me"

"Ci penso tutti i giorni a Leone..." ammette, emozionato. Signorini racconta che il figlio non lo chiama "papà" ma Patrick del Grande Fratello. Lui annuisce, sorridendo:

"La gente ti ferma per strada, quindi è un appellativo indelebile"

Per lui, in confessionale, una lettera.

E' un disegno del figlio Leone:

"Ha una passione pazzesca per il Titanic. In autunno è andato in onda il film è gli è piaciuto tanto! Leone mi manchi da pazzi!"