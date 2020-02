Uomini e Donne, anticipazioni oggi Trono Classico, puntata 24 febbraio 2020 (Video)

Di Fabio Morasca lunedì 24 febbraio 2020

Nella puntata di oggi, lunedì 24 febbraio 2020, di Uomini e Donne, dedicata al Trono Classico, abbiamo visto le esterne di Sara.

L'esterna tra Sara e Giovanni è andata bene, con la tronista che si è mostrata interessata al corteggiatore. In studio, però, la reazione di Sonny non è stata positiva ed è scattata una discussione tra lui e Sara.

L'esterna con Gaetano, invece, è finita male: la tronista e il corteggiatore, infatti, si sono salutati freddamente. In studio, Sara ha criticato Gaetano definendolo troppo costruito mentre il corteggiatore si è offeso per un appellativo utilizzato da Sara che non gli è piaciuto.

L'esterna con Giuseppe, invece, è stata l'occasione per loro di chiarire alcune incomprensioni tra loro. In studio, però, Giuseppe ha comunque ricevuto molte critiche, anche dalla stessa Sara.

Durante l'esterna con Matteo, infine, Sara ha rivelato il suo desiderio di diventare mamma. L'argomento dell'esterna, però, è stato criticato da Giuseppe.

Giovanna, successivamente, ha conosciuto i suoi primi tre corteggiatori: Alessandro, 28 anni di Genova, pallavolista, Denis, ragazzo di Padova che lavora in un concessionario, e Sammy, 34enne di Roma con due lavori. Giovanna ha deciso di continuare a conoscerli tutti e tre.

Poco dopo, ne ha conosciuti altri tre: Davide, 31 anni nuotatore e allenatore di nuoto, Nicolas, calciatore e organizzatore di eventi, e Francesco, 28 anni di Bologna. In questo caso, Giovanna ha deciso di conoscere solo Davide e Nicolas.

Successivamente, ne sono arrivati altre tre: Matteo, che non è riuscito a colpire Giovanna, Matteo F., che si è presentato con una serie infinita di complimenti e che Giovanna ha deciso di tenere, e Angelo, 26 anni di Roma che lavora in una compagnia aerea, che la neo-tronista ha deciso di conoscere.

Gli ultimi tre ragazzi sono stati Mario, ingegnere meccanico, Andrea, 22 anni, e Valentino, 27enne di Brescia. Giovanna ha deciso di congedare tutti e tre.