Domenica Live, faccia a faccia tra Francesca de Andrè e sua sorella Fabrizia (che esce dallo studio) (VIDEO)

Di Marco Salaris lunedì 24 febbraio 2020

Altro che pace! Nulla di fatto tra le due sorelle. Volano le accuse.

Dopo sette lunghi mesi di lontananza, Domenica Live è stato il luogo nella quale le sorelle De Andrè, Francesca e Fabrizia, hanno provato a riavvicinarsi per poter allontanare e spegnere definitivamente le tensioni affiorate lo scorso anno (Clicca sull'immagine per il video). Fabrizia aveva lanciato un appello affinché si riuscisse a ricucire il rapporto con la familiare ma il tentativo è stato vano.

Francesca non ha voluto sentir ragioni e sembra che il lavoro da fare per poterle rivedere felici insieme sia ancora tanto:



Io non avevo rapporti con mia sorella, li ho riallacciati quando è nato mio nipote. I rapporti non c’erano. Quando stavo in orfanotrofio, lei era felice quando sono sparita da casa, non mi ha mai cercata. Ha sempre avuto butti pensieri su di me, cosa che mi ha anche detto negli anni. Poi è venuta a bussare alla mia porta e si è comportata in modo deplorevole, tradendo me, Daniele Interrante e un mio amico.

La vicenda più delicata che ha trasformato il loro rapporto in cenere è stata la lite per il presunto tradimento del fidanzato di Francesca, Giorgio Tambellini che sarebbe avvenuto durante l'esperienza nella casa del Grande Fratello nel 2019. Una volta che Fabrizia prova a prendere parola, immediatamente Francesca s'innervosisce accusando sua sorella di aver fatto un complotto contro di lei insieme all'opinionista Biagio d'Anelli e di non essere sincera. Ciò non fa altro che aggravare una situazione di per sé già delicata: "Hai sempre bisogno di qualcuno da attaccare, prima era papà, ora io" tuona a quel punto Fabrizia, mentre la conduttrice di Domenica Live prova a mediare fra le due litiganti: "Se la storia con Giorgio un giorno finirà rimarrai da sola. È giusto avere dei rapporti con la propria famiglia. Lei è tua sorella".

La risposta: "Non solo sola, ho tanti amici, amiche che si sono rivelate più sorelle di lei" è la goccia che fa traboccare il vaso. Fabrizia non vuole più restare a sentir parlare Francesca in questi termini decidendo così di uscire dallo studio nell'applauso del pubblico in studio: "Sei deplorevole, patetica, ridicola. Continua pure il tuo teatrino".