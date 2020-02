GF Vip 4, Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi a Domenica Live: "La storia tra Paolo e Clizia? Per lui durerà, per lei..."

Di Marco Salaris domenica 23 febbraio 2020

I genitori di Paolo hanno dubbi sulla tenuta della relazione con Clizia Incorvaia?

Dodici anni di matrimonio li ha consacrati come una delle coppie più amate del piccolo e grande schermo, sono Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi ospiti nel salotto di Barbara d'Urso a Domenica Live. L'attrice ha raccontato l'affetto che l'ha legata al suo ex marito:



Massimo ha una natura riservata e ombrosa che per come sono fatta io non sono riuscita a reggere più, solo che 3 anni dopo che ci siamo lasciati io l'ho supplicato per tornare con me.

La fine del loro amore è stato un capitolo duro per la vita di entrambi, a sottolinearlo è Massimo Ciavarro:



Pensavo di aver perso i rapporti con i miei figli dopo la rottura con Eleonora. Invece avevo perso non solo lei ma proprio tutto quello che avevo. Ci siamo lasciati che Paolo aveva 3/4 anni, io stavo molto più tempo con mio figlio.

Eleonora Giorgi: "Avevo un diario su cui scrivevo le mie paure, pensavo che una volta finita la storia lui non mi facesse più vedere nostro figlio" afferma con un sorriso.

Così evidentemente non è stato, Paolo è stato in passato un affermato conduttore e presenza fissa negli opinionisti di Forum, ora il ragazzo è all'interno della casa del Grande Fratello VIP dove ha incontrato Clizia Incorvaia che ha fatto breccia nel suo cuore. Tra baci appassionanti e un'intesa che sembra andare per il verso giusto - nonostante qualche inciampo - i genitori di Ciavarro Jr. guardano da casa la situazione, la Giorgi afferma:



Quando ho visto il bacio con Clizia ho detto che lui è un eroe, poi mi sono un attimo vergognata perché ho pensato di voler scrutare troppo nella vita di mio figlio. Volevo chiarire una cosa perché ho pianto per tre giorni.

Pochi giorni fa l'attrice è anche entrata nella casa del GF suscitando però una reazione sorpresa di Clizia:



Quando sono andata al Grande Fratello hanno mostrato delle mie frasi riprese da una mia intervista, ho anche dichiarato che Clizia mi piace molto solo che nella trasmissione non l'hanno riportato. Io volevo solo fargli capire che i loro momenti di tenerezza sono visti da milioni di persone e quindi possono anche diventare troppo conturbanti.

La relazione dei due gieffini andrà avanti anche oltre le telecamere della casa? "E' molto difficile prevederlo" dice Eleonora "Per Paolo tantissimo, Per clizia non lo so" conclude Massimo Ciavarro