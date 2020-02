U&D, Veronica Burchielli accetta la proposta di Alessandro: "Andiamo a vivere insieme"

Di Claudia Cabrini sabato 22 febbraio 2020

Sempre attraverso una lettera ai giornali, Veronica fa sapere di voler accettare la proposta di Alessandro. I due andranno a vivere insieme.

Una svolta non da poco quella che andrà sicuramente a cambiare le vite dei due ex Uomini e Donne Alessandro Zarino e Veronica Burchielli, l'ultima coppia nata proprio nel programma di Maria De Filippi soltanto qualche mese fa. I due, giovanissimi, pare proprio che andranno presto a vivere insieme.

L'idea nasce dallo stesso Alessandro, che stanco della loro relazione a distanza (ricordiamo che la ragazza sia di origini liguri, mentre lui sia napoletano) ha proposto alla fidanzata, tramite una lettera pubblicata sul settimanale DPiù, di accorciare le distanze e affittare casa insieme. Notizia di oggi è che Alessandra abbia accettato, a patto di andare a vivere insieme a Milano.

Sempre per mezzo il settimanale DPiù, in edicola oggi, scopriamo allora che l'idea della convivenza tra i due sia più che seria. Come raccontato alle pagine del settimanale da Veronica:



"Anche io sono stanca di fare tanti chilometri per vederci. Mi fa tanto piacere la tua proposta di andare a convivere, sono soltanto un po’ titubante perché penso a tutte le difficoltà che comporta iniziare una vita di coppia nella stessa casa. Ma il cuore mi dice che è la cosa giusta da fare e voglio fidarmi di te. So che insieme daremo una svolta al nostro rapporto".

Piccolo neo, però, la famiglia Burchielli. I genitori di Veronica infatti non avrebbero appreso con altrettanto entusiasmo la notizia. A spiegarlo, è la stessa ragazza:



"I miei familiari sono un po’ preoccupati dal fatto che io possa andare a vivere con te. Non perché non si fidano ma perché hanno paura che la nostra vita possa essere travolta da troppe responsabilità. Farò capire alla mia famiglia che non ha niente da temere. Il mare è un elemento importante della mia vita, promettimi di portarmi al mare ogni tanto. Non perdiamo i legami con le nostre radici".