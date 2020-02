Grande Fratello Vip, Paolo e Clizia: ancora dubbi tra i due

Di Claudia Cabrini sabato 22 febbraio 2020

Nuovo scontro tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Lei cerca di allontanarlo, e il web si chiede se a lei lui piaccia davvero.

Un nuovo confronto e anche abbastanza aspro quello avvenuto nella notte tra i due gieffini, che da qualche settimana a questa parte starebbero provando a fare coppia fissa, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, ex moglie del cantante Francesco Sarcina. Dopo lo sfogo della settimana scorsa di Eleonora Giorgi, mamma di Paolo, contro la coppia, nel corso della diretta di ieri sera, in onda su Canale 5, abbiamo assistito ad un rappacificamento tra le due donne, seppur da lontano.

Eleonora, infatti, ha indirizzato una lettera al figlio, nella quale ha spiegato di non aver mai desiderato arrecare danni esprimendo semplicemente il suo parere sulla coppia. L'attrice, che dal canto suo avrebbe desiderato per il figlio Paolo una donna diversa al suo fianco, proprio ieri ha fatto retrofront, augurando il meglio ai due ragazzi e specificando di accettare le scelte del figlio senza voler metterci becco.

Se l'ulteriore intervento della Giorgi, sembrava aver inizialmente tranquillizzato la coppia in casa, dopo la diretta del Grande Fratello Vip di ieri sera ha in realtà dimostrato di aver avuto l'effetto contrario. I dubbi sono tornati ad attanagliare Clizia, che ha voluto sfogarsi direttamente con Paolo, e che gli ha spiegato:



"Tutta questa situazione non è facile, sono proprio stanca. Te l’ho spiegato mille volte che io non pensavo di vivere una cosa del genere con tutte le differenze che abbiamo e che hanno detto anche i tuoi genitori".

, preso un po' in contropiede, ha immediatamente cercato di consolare la ragazza:



"Lo so che tu hai molte cose in più da perdere di me, ma non ci devi pensare, conta solo quello che sentiamo".

L'ex moglie di Sarcina ha quindi insistito, facendo ragionare il ragazzo e cercando di riportarlo, a suo dire, coi piedi per terra:



"Vorrei essere a cuore leggero come te, penso dieci volte in più, alla fine io non conosco te e tu non conosci me, lo avevi detto anche tu".

Ovviamente Paolo, molto infastidito, ha risposto a Clizia: "Ma che provocazione è? Per me esiste una sola realtà, i sentimenti sono gli stessi fuori o dentro, poi tu pensala come vuoi".

Anche il web si è scatenato contro Clizia avanzando l'ipotesi, in particolar modo su Twitter, che lei non sia realmente interessata a Paolo, e che abbia compreso la gravità delle sue azioni soltanto nel momento in cui Eleonora Giorgi è intervenuta in puntata.