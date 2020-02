Grande Fratello Vip 4, Serena Enardu, confronto con Patrick e Andrea Montovoli: "Avete incitato i vostri fan a votare contro Pago!"

Di Fabio Morasca venerdì 21 febbraio 2020

Serena Enardu ha chiesto e ottenuto un confronto nella Casa con Patrick e Andrea Montovoli.

Serena Enardu è ritornata nuovamente nella casa del Grande Fratello Vip 4 durante la tredicesima puntata serale, andata in onda su Canale 5.

Serena ha voluto avere un confronto con Patrick Ray Pugliese e Andrea Montovoli che, nella Casa, l'hanno accusata di influenzare negativamente Pago e di aver messo la sua storia d'amore con il cantautore costantemente sotto i riflettori. Anche Aristide Malnati, Antonio Zequila e Fernanda Lessa, per la cronaca, avevano criticato la Enardu.

Prima del confronto, Patrick ha rigettato le accuse di aver creato un "branco" con Montovoli e gli altri: "C'è solo un'amicizia, nessun branco".

Durante il confronto, Serena Enardu si è espressa così:

Qual è la telecamera che mi prende meglio? Visto che sono stata qui solo per visibilità... Nessuno di voi due è mai venuto da me a chiedermi qualcosa, avete solo espresso giudizi. C'è stato un forte pregiudizio su di me, avete avuto un atteggiamento accusatorio.

Serena Enardu ha ribadito di non aver mai tradito Pago e ha aggiunto le seguenti parole:

Mi aspettavo un riavvicinamento tra voi e Pago. Pago ha avuto difficoltà a stare qui con me.

Patrick ha risposto così: "Abbiamo percepito una sorta di negatività...".

Serena Enardu ha anche aggiunto un'accusa:

Avete incitato i vostri fan a votare contro Pago.

Andrea Montovoli ha rigettato quest'accusa: "E' una cosa che non esiste. Non è mai stato fatto".

Serena, quindi, ha riservato un consiglio a Patrick e Andrea:

E' un discorso che non va più toccato. Pago, da ora in poi, va valutato esclusivamente come una persona singola.

Pago ha commentato così il chiarimento: