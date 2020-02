Ludovica Caramis: mamma, Mattia Destro, sposa, età

Di Marcello Filograsso domenica 23 febbraio 2020

Modella e valletta ufficiale con Carlo Conti de La Corrida su Rai1, conosciamo meglio Ludovica Caramis.

Nata a Roma il 29 luglio del 1991, nel 2009 partecipa a Miss Italia in qualità di Miss Deborah Lazio, piazzandosi tra le prime venti e venendo proclamata Miss Rocchetta Bellezza.

Seguono diverse campagne pubblicitarie, ma la carriera televisiva decolla quando riveste il ruolo di professoressa per il game show L'Eredità, tra il 2011 e il 2017 durante le gestioni di Carlo Conti e Fabrizio Frizzi. Dal 2018 affianca l'abbronzato conduttore sulla rete ammiraglia Rai nel capostipite di tutti i talent show condotto in passato da Corrado.

Per quanto concerne la vita privata, Ludovica Caramis, di origine greca da parte del nonno paterno, ha sposato dopo due anni di fidanzamento il calciatore del Genoa (in prestito dal Bologna) Mattia Destro. I due si sono uniti in matrimonio ad Ascoli Piceno.