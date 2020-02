Craig Warwick: età, Isola dei Famosi, malattia, compagno, Facebook

Vita privata, gossip, curiosità su Craig Warwick.

Craig Warwick è uno scrittore nato nel 1952 a Londra, Regno Unito. Dal 1997, Warwick, che ha sempre dichiarato di avere doti da sensitivo e di essere in grado di comunicare con gli angeli, vive in Italia, precisamente a Sciacca, paese in provincia di Agrigento, con il suo compagno di nome Enzo.

Craig Warwick ha pubblicato i seguenti libri: Tutti quanti abbiamo un angelo, scritto insieme a Caterina Balivo, Parlami ancora, Il filo azzurro e Gli angeli sorridono ai bambini. Dal 2009, ha partecipato come ospite in vari programmi televisivi come Festa Italiana, Pomeriggio sul 2 e Domenica Cinque e, prima di diventare un volto televisivo noto nel nostro paese, lo era già nel Regno Unito.

Come sensitivo, Warwick ha dichiarato di aver collaborato con Lady Diana, con l'attrice Kate Winslet e di aver lavorato come consulente dell'FBI, per la ricerca di persone scomparse.

Nel 2018, Craig Warwick ha acquisito ulteriore visibilità televisiva grazie alla partecipazione a L'Isola dei Famosi, esperienza terminata con un ritiro dal programma avvenuto durante la quarta settimana. Riguardo quest'esperienza, Warwick, in più di un'occasione, ha dichiarato che un altro ex concorrente dell'Isola 13, Franco Terlizzi, gli ha rivolto insulti omofobi.

Il 21 agosto 2019, Craig Warwick è stato ricoverato all'ospedale di Milazzo, comunicando la notizia sui social con un'immagine ritraente se stesso con una flebo al braccio.

Circa venti giorni dopo, il sensitivo, sempre tramite i social, ha spiegato nei dettagli cosa è avvenuto: