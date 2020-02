Guenda Goria: età, teatro, pianista, Isola dei Famosi, genitori

Di Fabio Morasca mercoledì 19 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Guenda Goria.

Guenda Goria è un'attrice nata a Roma il 4 dicembre 1988. I suoi genitori sono la conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta e il giornalista sportivo Amedeo Goria. Guenda, di cui il nome completo è Guendalina, ha anche un fratello di nome Gianamedeo.

Per quanto riguarda la sua preparazione artistica, Guenda Goria ha studiato recitazione al The Actor's Academy di Milano, ha studiato danza per dieci anni e si è anche diplomata in pianoforte al Conservatorio Verdi di Milano. E' anche laureata in Filosofia ed Estetica.

Per quanto concerne la sua carriera, invece, dopo un'esperienza come conduttrice sull'emittente All Music e dopo aver preso parte alla fiction Rai, Crimini, e al programma I raccomandati, Guenda Goria ha partecipato a L'Isola dei Famosi nel 2010. Dopo l'esperienza al reality show, la Goria ha avuto altre esperienze professionali in fiction e film tv come Un passo dal cielo, Così fan tutte e Con il sole negli occhi.

Negli ultimi anni, Guenda Goria ha anche recitato nel film Anita B. e ha avuto un piccolo ruolo nel film di Matteo Garrone, Il racconto dei racconti, nel quale ha recitato al fianco di Vincent Cassel. Ha anche recitato nella fiction Rai, Il paradiso delle signore.

Guenda Goria è anche un'attrice teatrale.

In alcune interviste concesse in passato, Guenda Goria ha spesso parlato dell'assenza dei propri genitori, dovuta a motivi di lavoro, confermata anche da Maria Teresa Ruta, sempre in alcune interviste.

A Storie Italiane, Guenda Goria ne ha parlato così: