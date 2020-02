Giulia De Lellis, stop ai social imposto da Andrea Iannone

Di Claudia Cabrini mercoledì 19 febbraio 2020

Giulia De Lellis dovrà stare alle restrizioni social del fidanzato. Ce la farà?

Un periodo sicuramente impegnativo e particolare quello che stanno vivendo Giulia De Lellis e il fidanzato, il motociclista Andrea Iannone, in questi ultimi mesi. Come forse ricorderete, il giovane è stato sospeso dalle attività sportive poiché risultato positivo agli ultimi test anti-doping, che sembrerebbero far intendere che abbia utilizzato sostanze dopanti per migliorare le sue prestazioni.

Nonostante Iannone stesso abbia sempre negato, proclamando a gran voce la sua innocenza, non è certo un momento sereno per la coppia che, nonostante viva ogni giorno più legata che mai, starebbe comunque cercando di superare le difficoltà lavorative facendo 'gioco di squadra'. Se Giulia ha già più volte dichiarato di voler rimanere saldamente a fianco del suo Andrea nonostante il periodo, e nonostante il suo sentirsi per certi versi impotente, è stavolta il settimanale Chi a far scoppiare la bomba.

Secondo il settimanale, infatti, Andrea avrebbe imposto a Giulia uno stop temporaneo all'utilizzo dei social network. Nello specifico, l'influencer romana non potrà più pubblicare video o foto del suo amore, Andrea Iannone, perché queste potrebbero essere utilizzate contro di lui.

Come riportato tra le pagine di Chi in edicola, infatti:



"Durante il processo, proprio le fotografie su Instagram che dimostrano il cambiamento fisico del motociclista sarebbero state oggetto di discussione".