Nuove foto di Fiore Argento e Pietro delle Piane: c'è il bacio? (VIDEO)

Di Marco Salaris mercoledì 19 febbraio 2020

L'ex fidanzata di delle Piane in collegamento: "Non lo voglio più sentire"

Ancora nulla è chiaro nella vicenda che coinvolge Pietro delle Piane, accusato di un presunto tradimento ai danni di Antonella Elia con Fiore Argento, figlia del regista Dario nonché ex fidanzata dell'uomo. Ad aggiungere una dose di mistero è una nuova foto mostrata stamani durante l'appuntamento di Mattino cinque condotto da Federica Panicucci.

In collegamento c'è la diretta protagonista: Fiore Argento, a lei vengono mostrate i due interventi di delle Piane a Live non è la d'Urso, il primo nella quale l'uomo ha testato la macchina della verità interrompendola una volta notato che le sue risposte non risultavano vere rispetto a ciò che dichiarava, mentre il secondo di pochi giorni fa, quando è scoppiato lo scontro con Barbara d'Urso, concluso con un "salutame a soreta". Fiore (in riferimento all'ipotesi di una paparazzata preparata da Pietro) afferma che per il pranzo insieme avrebbe voluto scegliere un altro posto rispetto a quello indicato da Pietro che, invece, ha insistito affinché si potesse mangiare dove preferiva lui. In più conferma quanto detto nella trasmissione della domenica sera di Canale 5, ovvero che è stato lui a chiamare lei per l'incontro (non viceversa), ma che non sa se ci sia qualcosa di architettato dall'uomo dietro.

In collegamento telefonico c'è Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo. Afferma di avere in possesso una nuova foto, Federica Panicucci gli chiede se è possibile inviarla alla redazione del programma e quindi mostrarla, lui accetta: "Pietro è di spalle e Fiore di fronte a lui, sono a distanza di bacio, non si vede un bacio ma potrebbe esserci".

Questa è la foto:

Oltre questo scatto - al momento il più discusso - se ne aggiunge un secondo dove i due passeggiano amabilmente senza però destare ulteriori sospetti: "Mi ha abbracciato forte lui, anche troppo. Ci sono tanti testimoni che potreebbero dire che non c'è stato nessun bacio e non capisco perché si debba insistere".

Detto ciò Fiore non ha nessuna intenzione di riallacciare rapporti con Pietro: "Non lo voglio più sentire, mi ha pure chiamato ma io non ho risposto".