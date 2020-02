Live Non è la d'Urso, Fiore Argento: "Non ho chiamato io Pietro delle Piane ma lui a me. Si sentiva solo" (VIDEO)

Di Marco Salaris lunedì 17 febbraio 2020

La verità di Fiore Argento nella trasmissione di Barbara d'Urso.

Il presunto tradimento di Pietro delle Piane ai danni di Antonella Elia inizia a prendere risvolti interessanti. In studio a Live non è la d'Urso (poco dopo la lite tra Barbara d'Urso e il fidanzato della concorrente del GFVIP) è intervenuta Fiore Argento, la donna pizzicata in compagnia dell'uomo in atteggiamenti molto affettuosi come testimoniato dalle foto pubblicate dal settimanale Nuovo. Fiore ha subito smentito quanto affermato da Pietro che ha dichiarato di aver ricevuto dalla donna molte telefonate:



Non è vero che io l'ho chiamato tante volte, gli ho solo mandato un messaggio dicendo che se avessi avuto qualche notizia su eventuali casting lo avrei avvisato, dato che sta passando un periodo lavorativo difficile. Quel giorno, invece, mi chiamò lui dicendo che aveva voglia di parlare di Antonella perché si sentiva solo

Durante la seconda visita in casa di Pietro ad Antonella, lui giustificò le foto alla sua fidanzata dichiarando che l'incontro con Fiore è avvenuto solo a titolo di lavoro. Diversa è la versione della donna che a Barbara d'Urso rivela:



Lui continua a dire questa cosa ma non è assolutamente vera. Anzi, se io o Asia facessimo a nostro padre il nome di qualcuno, sarebbe proprio la persona che non prenderebbe mai

Conferma che sono stati insieme per un pranzo: "Abbiamo mangiato insieme e mi ha parlato sempre di Antonella. Una cosa che mi è sembrata strana è che, per un secondo, mi ha preso la mano. Ingenuamente ho pensato che si sentisse solo"

In più non ci sarebbero state telefonate ai paparazzi per organizzare una messa in scena ma...: "Lui mi ha chiamata per dirmi di avallare la tesi dei progetti cinematografici. Lui può continuare a sostenere questa storia, però io devo dire la verità" Una verità che ancora ha alcuni punti da chiarire a quanto pare.

(Per il video clicca sull'immagine in alto)