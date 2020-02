Tomas Goldschmidt: Lodovica Comello, figli, età, chi è

Di Marcello Filograsso mercoledì 19 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Tomas Goldschmidt.

Noto alle cronache rosa per essere il marito della conduttrice di Italia's Got Talent Lodovica Comello, conosciamo meglio Tomas Goldschmidt.

Nato in Argentina il 2 luglio del 1984 (ha quindi 36 anni) sotto il segno del Cancro, di professione è un produttore. L'incontro con la bella Lodovica avviene nel 2013, quando lei è impegnata in Sudamerica sul set della serie teen Violetta. I due si uniscono in matrimonio il 1 aprile del 2015 a San Daniele del Friuli, città che ha dato i natali alla Comello. Pochissimi invitati alla cerimonia: alcuni amici di lei e la mamma di lui.

Causa i mille impegni, i due tuttavia sono andati in viaggio di nozze solo nel 2017, concedendosi un viaggio alle Maldive, mentre nell'ottobre del 2019 la coppia ha annunciato l'arrivo del primogenito. Lodovica e Tomas, abbastanza riservati sulla loro vita privata, attualmente vivono a Milano.

Foto: account Instagram Tomas Goldschimidt