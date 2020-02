La pupa e il secchione e viceversa, la dichiarazione d'amore di Marco Sarra ad Angelica Preziosi (VIDEO)

Di Marco Salaris mercoledì 19 febbraio 2020

Un ex pupo si dichiara alla giovane romana con una lettera: "Tu mi hai conquistato"

La pupa Angelica Preziosi e il suo secchione Mazzoni si son dovuti accontenare solo della quarta posizione nella finale del reality show di Italia 1 ma la giovane ragazza romana ha già avuto il suo premio e non si tratta di denaro bensì di una dichiarazione d'amore da parte di un pupo prima eliminato poi clamorosamente ripescato in gara per una sola puntata con la sua secchiona Maestri: parliamo di Marco Sarra, il modello 26enne di Novara.

Un mazzo di fiori in mano ed una romantica lettera letta davanti alle telecamere, il tutto anche per stemperare la tensione prima dei fatidici verdetti:



Angy vorrei dirti tante cose ma spero di avere il tempo di farlo dopo il programma. Intanto ci terrei tantissimo a dirti che sfidarti in semifinale per me è stata una sofferenza perché non avrei mai voluto che finisse così, avrei preferito continuare con te fino alla fine questo percorso. Tu mi hai conquistato con la tua sensibilità e con la tua riservatezza, con la tua dolcezza, col tuo stile unico ed elegante. Spero che il tempo trascorso insieme ti abbia fatto capire di conoscermi non solo soffermandoti sull'apparenza, ma ho molto altro da dare e se tu vorrai (usciti da questo programma) potremmo scoprirlo insieme.

Non è chiaro se la storia una volta terminata la trasmissione ha veramente preso il là, ma certamente il secchione Mazzoni (che aveva manifestato il suo affetto speciale per la pupa) rimane con un pugno di sabbia.

