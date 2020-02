Grande Fratello Vip 2020, puntata 18 febbraio: cosa è successo?

Di Massimo Galanto martedì 18 febbraio 2020

Ecco cosa è accaduto nel daytime di martedì 18 febbraio del Grande Fratello Vip 2020

Nel daytime di oggi, martedì 18 febbraio 2020, del Grande Fratello Vip, andato in onda su Canale 5, è stato ripercorso quanto accaduto nella diretta di ieri sera. In particolare abbiamo ascoltato le dichiarazioni in confessionale di alcuni dei concorrenti. Adriana Volpe ha commentato così la querelle tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese:

Antonella ha preso un granchio, Patrick l'ha messa spalle al muro. Finalmente si è fatta chiarezza, non siamo tutti pazzi qui dentro.

Zequila, invece, ha detto di aver "trovato eccessivo" l'accanimento di Patrick, soprattutto quando ha ripetuto la parola "crotalo", "considerando che Antonella è una ragazza molto fragile". Sulla stessa linea di pensiero Pago, secondo cui l'atteggiamento del coinquilino "è stato veramente imbarazzante". La Elia, dal canto suo, ha annunciato l'intenzione di non rivolgere più parola a Patrick, Adriana Volpe, Fernanda Lessa e Andrea Montovoli.

Paolo Ciavarro ha definito "bello" l'incontro con il padre Massimo, mentre non ha nascosto il fastidio per le parole della mamma Eleonora Giorgi sul suo flirt in corso con Clizia Incorvaia. In confessionale il giovane ha detto:

Lei è libera di fare quello che crede, io vado avanti per la mia strada

Adriana Volpe ha detto di andare già d'accordo con la new entry Teresanna Pugliese, nonostante quest'ultima avesse espresso l'intenzione di smascherarla. Andrea Denver ha negato un qualsiasi tipo di rapporto intimo ("neanche una pomiciata") con Asia Valente, entrata anche lei nella Casa ieri sera.