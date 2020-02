Grande Fratello Vip 2020, Eleonora Giorgi distrutta dopo le accuse del figlio Paolo Ciavarro: "Io invadente? Loro non sanno..."

Di Ivan Buratti martedì 18 febbraio 2020

L'attrice interviene su Instagram dopo che il figlio l'ha accusata di aver ficcato il naso nella sua storia con Clizia Incorvaia

Grande Fratello Vip 2020. Ieri sera, durante la consueta puntata in onda su Canale 5, gli attori Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi sono entrati nella casa del reality show per una sorpresa al figlio Paolo, tra i concorrenti rimasti in gioco. Dopo gli abbracci e i consigli di rito, la coppia ha avuto l'occasione di incontrare anche Clizia Incorvaia, l'inquilina con cui Paolo Ciavarro ha intrapreso una storia d'amore.

All'ex di Francesco Sarcina, imbarazzata di fronte ai genitori del ragazzo, la produzione del Grande Fratello ha deciso di far leggere le dichiarazioni che Eleonora Giorgi ha rilasciato al settimanale Chi a proposito della relazione nata sotto l'occhio delle telecamere:



Dall'esterno percepisco un'alchimia interessante, quello sì, ma vedo anche due ragazzi che si sono incontrati in momenti della vita troppo diversi. E non ne faccio un banale discorso anagrafico. Parlo di esperienze. Clizia ha una splendida bambina, un matrimonio alle spalle, mentre Paolo certe situazioni non le ancora affrontate. Ho come l'impressione che lei abbia bisogno di un altro tipo di uomo. Ma è ancora troppo presto per trarre delle conclusioni.

Eleonora Giorgi, di fronte all'espressione perplessa di Clizia Incorvaia, ha sottolineato di non essere una madre invadente negli affari dei figli e di non aver mai sentenziato circa le loro fidanzate. Tuttavia, i commenti sulla showgirl sono piuttosto eloquenti e suonano più come raccomandazioni che come riflessioni estemporanee. Non a caso, Paolo Ciavarro si è sentito in dovere di scusarsi con Clizia Incorvaia, una volta usciti dalla casa i suoi genitori, affermando che la madre "poteva tranquillamente farsi i fatti suoi".

Alla reazione del figlio, Eleonora Giorgi ha risposto con un intervento sul proprio profilo Instagram, con cui ha voluto fare ulteriore chiarezza circa la sua posizione:



Sono veramente avvilita, perché Paolo non è rimasto male del mio incontro ma di scoprire quell'intervista, perché lui ignora che dopo i suoi baci sono uscite decine centinaia di articoli, migliaia di tweet, un sacco di video su Instagram. [...] Lui pensa che io sia stata invadente e ho sentito le sue parole, come madre ho il cuore spezzato. Si sono sentiti invasi e non sanno, non hanno capito che sono sotto gli occhi di migliaia di persone. Sono molto triste.

Mamma Eleonora avrà modo di confrontarsi nuovamente con il figlio prima della fine del programma?