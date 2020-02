Grande Fratello Vip 2020, Serena Enardu: "Il mio futuro sarà sicuramente insieme a Pago"

Dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello Vip 4, Serena Enardu è entrata in studio. E ha commentato così la sua uscita dal reality show, con un basso riscontro positivo da parte del pubblico nel televoto con Fabio Testi:

"Me lo immaginavo perché non sono entrata io ma la mia storia con Pago. Se fossi entrato Serena e basta, credo che mi abbia un po' penalizzato questo".

Sul bilancio:

"Io ho vinto, sono entrata principalmente per lui. L'ho visto inizialmente tranquillo, poi malinconico... Sono entrata perché volevo non avesse questo dubbio, questo peso. So che oggi sarà se stesso e sereno. Il nostro futuro sarà assolutamente insieme"