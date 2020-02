Grande Fratello Vip 2020, Paolo Ciavarro incontra i genitori Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro

Di Alberto Graziola martedì 18 febbraio 2020

Sorpresa per Paolo Ciavarro al Grande Fratello Vip 4

Nella dodicesima puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 17 febbraio 2020, c'è stato anche il momento dell'incontro tra Paolo e i genitori, Eleonora Giorgia e Massimo Ciavarro.

Il ragazzo, insieme a Clizia Incorvaia (con cui sta vivendo un flirt all'interno della casa), è stato invitato ad entrare nella Mistery Room. Si sono seduti all'interno della stanza per vedere una clip della loro storia/conoscenza durante il reality show.

"In una puntata avevi detto che non sapevi se ero orgoglioso di te... ma sei scemo? Io sono orgogliosissimo di te. Stai vivendo il momento, senza strategie. Non stai facendo un gioco, non hai distrazioni esterne... il telefonino, niente. E puoi pensare..." commenta Massimo Ciavarro.

Freeze tra i due e l'ingresso di casa di Eleonora Giorgi.

"Massimo è stato un grandissimo padre. C'è stato un sabato che stavo guardando il Festival. ho visto Love Story, hai abbracciato una ragazza bionda... l'hai baciata e da quel momento non posso più guardarlo, state sempre lì a baciarvi. Ma non sei il giovane Werther, stai allegro, felici. Sei come me, ti piglia il languore malinconico. Sii felice, cucina"

Signorini ha poi parlato delle parole di Eleonora Giorgi e della possibile diversità:

"Ho detto solo che è stata una scena romantica, il loro bacio, in due punti diversi della loro vita. Non ho mai emesso giudizi sulle loro fidanzate e mogli. C'è il mio totale rispetto, sono felice che viva le cose nelle quali crede"

E poteva mancare la presentazione di Clizia con i loro suoceri?