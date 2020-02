Grande Fratello Vip 2020, Fabio Testi e la sorpresa della tata Vittorina

Di Alberto Graziola lunedì 17 febbraio 2020

Vittorina, la tata di Fabio Testi, a sorpresa nella casa del Grande Fratello Vip 4

Vittorina, la tata di Fabio Testi, signora che l'ha aiutato in casa e nel crescere i figli, è stata la sorpresa in diretta, per l'attore, nella dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020.

"Fai da mangiare a tutti, quando torni a casa farai da mangiare tu, adesso, ai tuoi figli. Sono proprio contenta, sai? Bravo... Ti aspettano tutti quando tu hai finito..."

"Siamo una grande famiglia" sottolinea e ammette la donna, abbracciando poi Testi al termine del freeze.

"Ci sono tante forme di amore... questa è una grande forma di amore" evidenzia Signorini, dallo studio, vicino ad una commossa Wanda Nara.

Vittorina, come raccontato dall'attore, è stata una costante della sua vita, un punto fermo nei momenti di gioia e dolori della sua vita privata, un sostegno importante.

"Una pagine di grande letteratura televisiva" per Aristide che ha commentato così la sorpresa.