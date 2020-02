Alessandro Cecchi Paone: età, figli, moglie, altezza

Di Marcello Filograsso martedì 18 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Alessandro Cecchi Paone

Conduttore televisivo, autore, divulgatore scientifico, documentarista, professore universitario: conosciamo meglio Alessandro Cecchi Paone.

Nato a Roma il 16 settembre del 1961 - ha quindi 59 anni - debutta in tv nel 1977 conducendo su Rai1 un telegiornale per ragazzi, per poi approdare in maniera più istituzionale tra i mezzibusti del Tg2 delle 13 nel 1992. Quattro anni dopo la sua popolarità aumenta conducendo Appuntamento con la storia e soprattutto La macchina del tempo su Rete4. Proprio per quest'ultima trasmissione nel 2001 protesta in maniera plateale per l'inserimento del Grande Fratello nella categoria Miglior programma di costume ai Telegatti, che si portò a casa il premio.

Nel 2004 la vita di Alessandro Cecchi Paone subisce una svolta: l'uomo dichiara la sua omosessualità in una intervista a Vanity Fair, dopo un lungo matrimonio con la spagnola Cristina Espinosa Navarro dal 1993 al 2003. I due, dopo un silenzio di un anno, sono tornati in buoni rapporti. Il documentarista, alto 1,90 m, non ha avuto figli dal matrimonio con l'ex moglie. Dopo una storia con il personal trainer Claudio Vania Fernandes e Massimo Francese, pare sia tornato single.

Foto: account Instagram Alessandro Cecchi Paone