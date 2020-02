Grande Fratello Vip: Andrea Montovoli e il passato difficile

Di Claudia Cabrini lunedì 17 febbraio 2020

Una luna chiacchierata, toccante e commovente, quella tra Andrea Montovoli e Paolo Ciavarro. L'attore avrebbe confidato di aver vissuto momento di forte instabilità.

Una chiacchierata a cuore aperto, quasi una confidenza per la verità, quella intrapresa da Andrea Montovoli, concorrente del Grande Fratello Vip, nei confronti dell'amico e coinquilino Paolo Ciavarro. Un momento sicuramente molto toccante per i due, ma soprattutto per Andrea che a tal proposito si è anche commosso.

Ciò che ha stupito gli spettatori è stato scoprire una grande verità per molto tempo tenuta nascosta dal diretto interessato; il suo passato difficile. Come spiegato da Montoli a Ciavarro, infatti, la sua non è stata un'adolescenza particolarmente serena. A soli 18 anni Andrea è stato vittima di una situazione a dir poco particolare, dalla quale spiega di aver appreso molte cose:



“Ho bisogno di liberarmi di questa cosa, mi sta attanagliando. E’ successo 17 anni fa, avevo 18 anni. È successo a San Valentino”.

Così ha iniziato Andrea, prima di proseguire:



“Farsi insabbiare e rendersi mostruosi quando non si quel tipo no.. Insomma, come si dice? Vai con lo zoppo e impari a zoppicare. Non ti posso dire cosa è successo, ma è la cosa più brutta che mi sia potuta succedere. Parliamo di sei mesi passati in quel modo. E gli anni a seguire, non è che… Quando tocchi certe corde capisci che la libertà non è solo più una parola, ma è un peso notevole e fondamentale nella propria mente”.

Ma non è finita qui. Il racconto toccante di Andrea ha coinvolto anche il padre:



“Mio padre non c’era più da un paio d’anni ed io facevo tante ca****e. Ad oggi non me ne vergogno perché è una bella storia di resilienza, come Fernanda che è un altro esempio. […] fino ad oggi questa storia la sapevano solo mia madre, mia sorella e pochi amici. Mia madre per tanti anni mi ha detto di non dire niente… Ma ora che ho riaperto il pentolone penso ‘che male c’è?’ è grazie a quello se ho iniziato a recitare”.

Un momento di sincero silenzio la risposta di Paolo Ciavarro, che ha preferito ascoltare ma non porre domande, prima di confidargli di aver pienamente compreso la situazione e di aver vissuto qualcosa di simile, in passato, tramite la mamma- Eleonora Giorgi.

In conclusione, Andrea ha voluto poi esprimere le sue perplessità nei confronti della misteriosa ragazza che lo starebbe aspettando a casa:



“Per quanto mi riguarda, per me, questa sera è stato un San Valentino di me**a. Io non ho ricevuto nulla, per me non c’è stato nulla. Non ho ricevuto alcuna risposta alla mia lettera. Loro sanno tutto, hanno anche i vari recapiti, ma questa persona non mi ha scritto niente. Io se lunedì non c’è nulla per me…vado via, ve lo dico”.

Sicuramente già stasera potremo capirne di più.