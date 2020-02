Teresanna Pugliese: chi è, marito, figlio, lavoro, Uomini e Donne

Di Ivan Buratti lunedì 17 febbraio 2020

Vita privata, curiosità e lavoro: ecco chi è Teresanna Pugliese

Teresanna Pugliese, chi è? Scopriamo insieme dettagli sulla vita della donna, volto noto al pubblico di Canale 5 e agli amanti delle riviste di cronaca rosa.

Nata a Napoli il 25 luglio 1987, sotto il segno del Leone, Teresanna compierà quest'anno 33 anni. Un'infanzia non semplice per lei, vissuta senza aver al fianco il padre naturale. Sarà il nuovo compagno della madre a prendersi cura di lei e dei suoi fratelli, anche di quelli nati dalla nuova relazione. Trascorsi gli anni turbolenti, anche di difficoltà economica, Teresanna intraprende la carriera televisiva nella corte di Uomini e Donne, dating show di Canale 5 di Maria De Filippi. Dopo aver corteggiato il tronista Samuele Nardi, diventa prima tronista corteggiata da Francesco Monte, poi corteggiatrice del tarantino, che dopo essere stato rifiutato da lei la sostituisce sul trono. Con Francesco Monte vive una storia tormentata, lunga due anni, poi interrotta probabilmente a causa di un tradimento da parte del ragazzo. Recentemente, dopo alcune dichiarazioni di Francesco Monte, che pare voglia rinnegare la storia con Teresanna, la donna ha parlato così della relazione avuta nel 2010:



Nemmeno io forse ero innamorata, c’era una bella chimica, è stata una storia desiderata, ma è durata così poco tempo e sono passati così tanti anni che oggi non posso dire che è amore. Per me oggi è amore mio marito Giovanni e mio figlio Francesco, perché a 30 anni sai cosa è l’amore. Io spero solo che lui possa trovare un equilibrio, glielo auguro davvero.

Dopo la fine della storia con Francesco Monte, Teresanan Pugliese ha infatti ritrovato la fiducia negli uomini grazie a Giovanni Gentile, imprenditore napoletano, con cui è convolata a nozze il 27 settembre 2018. Nel 2015 i due sono diventati genitori di Francesco, che ha partecipato alla cerimonia del matrimonio, celebrata in diretta davanti alle telecamere di Barbara d'Urso. Attualmente, infatti, Teresanna continua la sua carriera nel piccolo schermo come opinionista dei programmi del pomeriggio di Canale 5 e come influencer. Una curiosità: il suo nomignolo "Bell'Ambriana" fa riferimento allo spirito benefico della casa, figura della credenza popolare napoletana, che trae origine dalla meridiana, simbolo di luce e del focolare domestico.