Samanta Togni ha sposato Mario Russo

Di dr. apocalypse domenica 16 febbraio 2020

Secondo matrimonio per entrambi.

Samanta Togni si sposa e lascia Ballando con le stelle Samanta Togni sposa il compagno Mario Russo e dice addio a Ballando con le stelle Storica ballerina di Ballando con le Stelle (14 edizioni), Samanta Togni ha sposato a Narni nella giornata di ieri Mario Russo, chirurgo plastico. Si tratta del secondo matrimonio per la Togni, dopo le nozze da appena maggiorenne con l'ex marito Mirko, padre del figlio 18enne Edoardo.

Anche il 48enne Mario, nato a Napoli, ha tre figli, ovvero Giordana, 16 anni, Roberto, 14 e Federico, 12. Tra i 140 invitati alle nozze civili si sono visti Samuel Peron, Tania Bambaci, Luca Tommassini, Matilde Brandi, Raimondo Todaro, Lucrezia Lando, Veera Kinnunen, Stefano Oradei, Anastasia Kuzmina, Sara Di Vaira, Luca Favilla e Lidia Schillaci.

Assente, a sorpresa, Milly Carlucci, che sui social ha mandato i suoi auguri alla neo sposa. Testimoni di nozze di Samanta, gli ex colleghi Giampiero Gencarelli e Samuel Peron. La Togni ha infatti annunciato il suo addio a Ballando con le Stelle. Appena sposati, Samanta e Mario sono partiti per il viaggio di nozze, come rivelato su Instagram dalla ballerina. Auguri ad entrambi!