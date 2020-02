Elisabetta: moglie di Bugo, chi è, lavoro, età, figli

Di Marcello Filograsso domenica 16 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Elisabetta, la moglie di Bugo.

Christian Bugatti in arte Bugo è ritenuto uno dei padri fondatori dell'indie italiano. Nato nel 1973 a Rho, in provincia di Milano, ha alle spalle una lunga carriera, ma è diventato molto popolare dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2020 in duetto con Morgan portando il brano Sincero.

I due artisti sono stati squalificati per due motivi: il suo compagno Marco Castoldi aveva cambiato il testo alla quarta serata e Bugo per protesta ha abbandonato il palco, ma delle modifiche il pubblico se ne è accorto solo più tardi. Tutto questo però non ha impedito che parole come "le brutte intenzioni, la maleducazione ...", diventassero molto più conosciute del testo originale, creando una miriade di tormentoni sui social. Ma cerchiamo di conoscere meglio la vita privata di Bugo, a partire da sua moglie.

Il cantante è coniugato con Elisabetta, di professione diplomatica. I due si sono sposati a Nuova Delhi, capitale dell'India, dove hanno vissuto dal 2011 al 2014 e hanno avuto anche un figlio. Da quattro anni vivono invece a Milano. Non si sa che volto abbia la donna o la sua età, visto che Bugo sotto questo punto di vista è molto riservato. Sui social non si trovano loro foto insieme, tuttavia sappiamo che il cantante le ha dedicato il brano I tuoi occhi vedono.

Foto: account Instagram Bugo