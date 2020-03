Heather Parisi: oggi, marito, età, figli, canzoni

Di Fabio Morasca domenica 1 marzo 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Heather Parisi.

Heather Parisi è una ballerina, cantante, attrice e showgirl di origini statunitensi, nata a Los Angeles il 27 gennaio 1960, che ha raggiunto il successo nel nostro paese soprattutto negli anni '80 grazie a programmi televisivi come Fantastico, Stasera niente di nuovo, con Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, Al Paradise, Serara d'onore, con Pippo Baudo, Pronto Topolino? e Serata Lino, con Lino Banfi.

Altri programmi televisivi ai quali Heather Parisi ha preso parte, fino ad oggi, sono i seguenti: Luna Park, i Telegatti, Finalmente venerdì, Azzurro, Un autunno tutto d'oro, Stasera mi butto, Ciao Weekend, Vip '92, Bellezze al bagno, Una sera al Luna Park, Festival di Castrocaro, Arriba!!! Arriba!!!, Zecchino d'Oro, La canzone del cuore, Domenica in, Affari tuoi, Ballando con le stelle, Nemicamatissima e Amici di Maria De Filippi.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Heather Parisi è sposata con l'imprenditore Umberto Maria Anzolin, da cui ha avuto, all'età di 50 anni, i gemelli Elizabeth Jaded e Dylan Maria.

Il 20 luglio 1994, Heather Parisi ebbe la sua prima figlia, Rebecca Jewel, avuta dall'imprenditore Giorgio Manenti.

Il 10 marzo 2000, dalla relazione con l'ortopedico Giovanni Di Giacomo, Heather Parisi è diventata mamma della sua seconda figlia, Jacqueline Luna.

Per quanto concerne la sua discografia, invece, Heather Parisi, nel corso della sua carriera, ha pubblicato 6 album, 7 raccolte, 16 45 giri e 3 singoli in formato digitale.

Le canzoni più famose di Heather Parisi sono sicuramente Disco Bambina e Cicale.

Altre canzoni pubblicate dalla Parisi sono Blackout, Ti rockerò, Lucky girl, Mr. Pulce, Radiostelle, Alle corde, Ceralacca, Raghjayda, Crilù, No words, Crilù in Bangkok, Morning in Tokyo, Teleblù, Videolips, Grandi Magazzini, Dolceamaro, All'ultimo respiro, Faccia a faccia, Feelings Come and Go, Livido, Pinocchio, Se te ne vai, A Game, Bambina Bambina e Tanto tempo ancora.