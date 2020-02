Rudy Zerbi: figlio, madre, capelli, padre

15 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità, su Rudy Zerbi

Conduttore televisivo, discografico, giudice di talent show: conosciamo meglio Rudy Zerbi.

Nato a Lodi il 3 febbraio del 1969 a Lodi, da giovane segue il percorso da disc jockey e dopo alcune esperienze radiofoniche ricopre il ruolo di talent scout per la Sony, ma la popolarità la acquista grazie alla Gialappa's Band con le sue interviste ironiche ai cantanti in Rai Dire Sanremo.

Nel frattempo Zerbi diventa presidente di Sony Italia, ma abbandona la casa discografica per approdare in televisione in pianta stabile come giudice dei talent show Amici di Maria De Filippi e Italia's Go Talent, poi sostituito da Tù Sì Que Vales. Zerbi ha rivelato che Maria De Filippi gli ha salvato la vita, in quanto aveva chiuso ogni rapporto con la casa discografica e doveva mantenere tre figli (ora ne ha 4).

Per quanto concerne la vita privata Rudy Zerbi è figlio di Luciana Coi, una ragazza madre milanese e del conduttore Davide Mengacci. L'uomo lo ha scoperto all'età di 30 anni, quando la madre, pensando di non riuscire a superare un tumore, glielo ha rivelato la notte di Natale, guardando il presentatore in televisione. I due si sono conosciuti nel 2001 grazie a Mara Carfagna, collega di Mengacci a La Domenica del Villaggio. Il calvo ex discografico è stato cresciuto tuttavia da Roberto Zerbi, primo marito della madre, e poi da Giorgio Ciana, albergatore secondo marito della donna, morto nel 2018. Tornando ai figli, Zerbi ha avuto 4 figli da 3 diverse compagne: Luca, Leo, Edoardo e Tommaso.