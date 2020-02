Grande Fratello Vip: la canzone di Federico Rossi a Paola Di Benedetto (video)

Di Sebastiano Cascone venerdì 14 febbraio 2020

La canzone d'amore di Federico Rossi per la fidanzata Paola Di Benedetto in occasione di San Valentino

Federico Rossi, fidanzato di Paola Di Benedetto, concorrente del 'Grande Fratello Vip', è alle Maldive con sua mamma (come testimoniano gli ultimi scatti sui social). Il cantante, però, gli ha fatto recapitare un tenero messaggio in occasione di San Valentino:

L'interprete, in occasione della festa degli innamorati, ha scritto una canzone d'amore per la propria compagna (Qui, il video):

"Qui tutto bene

Qui l'attesa aumenta il desiderio

Vorrei dire al tempo

che va troppo lento

tu mi manchi per davvero

oggi non mi basta

stare in Paradiso

che l'ho sempre con tutti

se sto senza te

magari chiudo gli occhi

forte all'improvviso

quando li riapro sei davanti a me

ti seguo tutto il giorno

la notte poi ti sogno

mi sento un astronauta

lontano anni luce dal mondo

sei l'orizzonte

che vedo dall'alba al tramonto

e anche senza gravità

non è diverso in fondo

io ti porto con me

io ti porto con me

anche se sono lontano

anche se non ci sentiamo

io ti porto con me

sei una parte di me

perché se non mi vedi

non scompaio

siamo due cuori d'acciaio

14 febbraio".

Ed un video messaggio finale:

Rossi: "Dirti che ti amo. Tu sei una certezza. Stai tranquilla. Non vedo l'ora di vederti. La mancanza si fa sentire. Ti aspetto qui. Continua così perché sono orgoglioso di te. Ti amo".