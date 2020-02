Grande Fratello Vip, Alessandro Graziani: "Con Serena c'è stato qualcosa" ma Pago sapeva tutto (video)

Di Sebastiano Cascone venerdì 14 febbraio 2020

Le dichiarazioni di Alessandro Graziani sul rapporto con Serena Enardu dopo Temptation Island Vip

Ieri pomeriggio, Alessandro Graziani, durante l'ultima registrazione del trono classico di 'Uomini e Donne', ha acconsentito ad un faccia a faccia con Alfonso Signorini.

Il neo corteggiatore del programma di Maria De Filippi ha fatto chiarezza, una volta per tutte, sul tipo di rapporto instaurato con l'ex tronista (Qui, il video):

Graziani: "Innamorato mi sembra una parola veramente grande, si è creata una bellissima sintonia grazie al contesto. Stando insieme 24 ore su 24 ci può essere quasi avvicinamento forte, reciproco. Io non l'avevo notato. Mi era stato fatto notare dai miei compagni d'avventura. Mi parlava in maniera particolare. Chiedeva di me alle altre fidanzate. Era abbastanza lanciata. La mia intenzione di conoscerci c'era. Mi faceva stare bene, io stavo bene insieme a lei in quel momento. Se lei ha messo i like, non l'ha fatto per un secondo fine. Non la sentivo già da tempo. Mi ha fatto gli auguri di Natale e Capodanno. Non l'ho mai più cercata. Per me era una cosa chiusa. Il suo gesto non è stato carino nei confronti di Pago. Alla fine sono qua sono la goccia che ha fatto traboccare il vaso".

Serena: "Gli ho mandato gli auguri, era da tempo che non ci sentivamo. Ho avuto piacere di conoscerlo. Ci tiene alla mia felicità".

Il pallavolista ha fatto una clamorosa rivelazione:

Graziani: "Ho dato la mia disponibilità ad una conoscenza"

Tina Cipollari non crede, del tutto, alla sua versione (Qui, il video):

Graziani: "Ci siamo visti. Io sono andato una volta sola da lei. Io volevo capire. C'è stato qualcosa ma la vita va avanti. Mi chiedo: 'Perché non lo chiedi a lei?!"

Serena: "Ci siamo visti perché era normale che ci incontrassimo fuori. Consumato? Vi rimarrà il dubbio. Quello che è successo tra me e Alessandro lo dobbiamo sapere io, Alessandro e Pago. Lui sapeva tutto, assolutamente sì".

Pago: "So tutto. Mi dispiace dirlo. Quei mesi lì eravamo separati. Dal 25 agosto ognuno può fare quello che vuole. Io non ho avuto altre donne".