Talisa Ravagnani: chi è la ballerina di Amici 19

Di Sebastiano Cascone sabato 15 febbraio 2020

Talisa Ravagnani ballerina di Amici 2020

Talisa Jade Ravagnani è una delle ballerine, titolari del banco di danza, di 'Amici 19'. Nel corso dell'ultimo speciale del talent show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, la danzatrice ha guadagnato il lasciapassare per il serale in partenza nelle prossime settimane.

Conosciamola meglio:

Ha 19 anni, è nata a Milano, il 28 agosto 2001 sotto il segno della Vergine, ma vive a Los Angeles con la madre americana. Si è trasferita in California per studiare danza e prima viveva a Dubai. Si definisce una giocherellona, anche se ha una parte seria e concentrata soprattutto nella danza. È single da sempre perché non ha tempo e la danza è più importante. Ha la passione per l’architettura, l’arte e la musica. Ama giocare a calcio e guardarlo in tv.

"Sono quattro anni che non vivo con mio papà. A Dubai ho lasciato la famiglia e la casa in cui sono cresciuta, non solo gli amici e per questo è stato brutto. […] A Los Angeles c’era un’audizione per la scuola di danza e sono andata a fare un provino. Per esperienza, non pensavo di essere presa. Invece mi hanno presa, dovevo presentarmi dopo una settimana a lezione".

Ha un tatuaggio con la scritta 'Made in italy', sul braccio.

Il suo profilo Instagram @talisajade_ conta quasi 85 mila followers.

Durante l'anno scolastico, Talisa ha manifestato un certo interesse per il professionista, Umberto Gaudino.

A novembre, si è esibita agli American Music Awards insieme a Selena Gomez.